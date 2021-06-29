Son dakika haber | Kırklareli'nde yangın: 1 çocuk tedavi altına alındı

Son dakika haberi: - Kırklareli'nde yangın: 1 çocuk tedavi altına alındı Kırklareli'nde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 çocuk tedavi altına alındı.

- Kırklareli'nde yangın: 1 çocuk tedavi altına alındı KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 çocuk tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Nüzhediye sokakta Serkan Ergül'e ait evinin mutfağında bulunan bulaşık makinası alev aldı. Komşuların haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında evin mutfağında hasar oluşurken, dumandan etkilenen 11 yaşındaki E.E. 112 Acil Sağlık Ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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