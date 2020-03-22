Kırklareli'nde evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları "WhatsApp" üzerinden karşılanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları 'WhatsApp' üzerinden karşılanacak - Son Dakika

Kırklareli'nde evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları "WhatsApp" üzerinden karşılanacak

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının, oluşturulan WhatsApp grubu üzerinden karşılanacağını söyledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının, oluşturulan WhatsApp grubu üzerinden karşılanacağını söyledi.

Vali Bilgin, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturularak görev dağılımları yapıldı.

Vali Bilgin, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için "İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelgenin tüm valiliklere ulaştırıldığını anımsattı.

Akciğer, astım, KOAH, kalp damar hastalığı, kronik böbrek, hiper tansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların belirli bir süre evlerinden çıkamayacaklarını ifade eden Bilgin, "Hıfzıssıhha kararı alarak, ikametlerinden ayrılmaları durumunda hem para cezası ve tekrarı halinde 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası konuları var. Bunlarla ilgili hıfzıssıhha kararımızı yayınlayacağız." dedi.

Evlerinden çıkamayacak vatandaşlarla ilgili "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğunu dile getiren Bilgin, ihtiyaç olması halinde, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali ve kaymakamların başkanlığında, grubun yönetileceğini anlatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan tüm vatandaşlarımıza tek tek ulaşılarak WhatsApp grubu oluşturduk. Vatandaşlarımız tüm ihtiyaçlarını buradan bildirecekler. Normalde 112 veya 155 hatlarını aramaları yönünde ilan yapıldı ancak Türkiye uygulamalarına baktığımızda 112, 155 ve 156 hatlarının yoğunlukla arandığı ve bu hatlardaki yoğunluk nedeniyle, özel WhatsApp grupları oluşturduk. Doktordan yazdırdığı ilaçtan tutun da evde yiyeceği yemeğe kadar, marketten alınacak herhangi bir gıda ürününe kadar tüm ihtiyaçları karşılanacak. Bu kapsamda kendileri dışarı çıkmak zorunda olmayacak."

Vali Bilgin, kentte 3 vatandaşın koronavirüs şüphesiyle hastanede kontrol altına alındığını ancak test sonuçlarının negatif çıktığını ifade etti.

Bilgin, kentte koronavirüs tespit edilen hiçbir hastanın bulunmadığını sözlerine ekledi.

Kırklareli'nde evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları WhatsApp üzerinden karşılanacak

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:43 Kaynak: AA

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