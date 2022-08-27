Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde bir evden kapı kulpları, musluk armatürleri ve kıyafetlerin çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Alpullu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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