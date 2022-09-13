Şüphelilerin evinde yapılan ve narkotik köpeği "Yeksan"ın da kullanıldığı aramada, terastaki serada iklimlendirme sistemi kurularak üretilen 2,5 kilogram kubar esrar ile 550 kök Hint keneviri, hassas terazi, iklimlendirme ve sulama sistemleri, vakum cihazı, havalandırma sistemi, oksijen tüpü ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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