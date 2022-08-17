Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı

17.08.2022 14:24
Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı

Kırklareli'nde evinin çatısını onarırken 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

Kırklareli'nde evinin çatısını onarırken 3 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde N.C. evinin çatısını onarırken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Çevredekileri haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ilk müdahalenin ardından N.C'yi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. N.C'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı - Son Dakika

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