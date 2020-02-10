Kırklareli'nde Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı ve Habitat Derneği iş birliğinde yürütülen Kırklareli Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi kapsamında çalıştay düzenlendi.

Oda binasında gerçekleştirilen çalıştayda, Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi hakkında bilgi verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, konuşmasında, Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezi'nın Kırklareli'ne kurulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Bölgedeki ticaret olanaklarının güçlenmesi, işletmelerin e-ticarete açılarak yurt içi satışlarını ve ihracatlarını arttırmasını hedeflediklerini ifade eden Şahin, işletmelerin çağın koşullarına ayak uydurması ve geleceklerini güvence altına almasını sağlamak istediklerini kaydetti.

İş dünyasının yanı sıra bölgedeki üniversitelerin de merkeze destek vermesini istediklerini belirten Şahin, "Bütün paydaşlarımızla birlikte inşallah iyi bir iş birliği içinde bulunursak, bölgeye katkı sağlamak, bölgenin gelişmesi ve büyümesi anlamında ciddi bir farkındalık oluşturacağız." diye konuştu.

Trakya'yı farklı kılacak çalışmalara imza atmak istediklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Diğer bölgelerden bizi farklı kılacak çalışmalar yapmalıyız. Facebook istasyonunun bölgemize ciddi bir ivme kazandıracağını ve bu ivmeyle beraberde birçok alanda başta kobilerin dijitalleşmesi, kurumsallaşması, öngörüsünün artmasını sağlayacak. Günümüz dünyasının bütün şartları yerine getirmemiz lazım. Belli bir zaman sonra çağa ve sisteme ayak uyduramayanlar, günü kazansalar bile yarını kazanamayacaklardır.

Biz bunlara şahit olduk. Evet iş yapılabilir. Ama iş yapmak var iş yapmak var. Günümüz dünyasında iş yapmak zor değil ama rekabetten dolayı 10 kazanırken 8'e 7'ye düşer. Sonra belirli bir zaman sonra ikinci, üçüncü nesilde kaybolup gidiyor. Biz şirketlerimizin ve şirketlerimize gelecek üniversite öğrencilerimizin, liseli gençlerimizin buna hazırlanması, uzun vadede günün koşullarına göre ayakta durabilmesi için bu çok önemli. Sürekli, her zaman ve karlı olarak bizden sonraki nesillere de bırakabileceğimiz işletmeler yapmalıyız."

Toplantıda Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezleri Koordinatörü İsmail Metin, merkez çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya, Oda Başkanı Soner Ilık ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ile bölgedeki ticaret ve sanayi odaları temsilcileri, Kırklareli Üniversitesi'nden akademisyen ve öğrenciler katıldı.