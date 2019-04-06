Kırklareli'nde fark azaldı ama sonuç değişmedi
1 saat önce
AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayımı tamamlandı.
AK Parti
ve MHP
'nin itirazı sonucu, belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu
ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut
arasındaki 248 olan oy farkı 112'ye geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:16
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