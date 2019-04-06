Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde fark azaldı ama sonuç değişmedi

Kırklareli'nde fark azaldı ama sonuç değişmedi

1 saat önce

AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayımı tamamlandı.

Kırklareli'nde fark azaldı ama sonuç değişmedi, System.String[]
AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut arasındaki 248 olan oy farkı 112'ye geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:16 

AK Parti, MHP, Ekonomi
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