Kırklareli'nde feci kaza! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kırklareli'nde feci kaza! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

30.12.2022 00:45

Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk araçta sıkışarak feci şekilde can verdi, 2 kişi de yaralandı.

Kırklareli'nde Serkan E. idaresindeki 39 SZ 027 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kavaklı beldesi yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 yaşındaki T.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Reyhan E. yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 4 yaşındaki T.E.'nin cenazesi Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İHA
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Kırklareli, Araştırma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde feci kaza! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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