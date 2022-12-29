Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri araçta sıkışan 4 yaşındaki T.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Reyhan E. yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 4 yaşındaki T.E.'nin cenazesi Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Araştırma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde feci kaza! 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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