Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü muvazzaf, biri eski asker 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda muvazzaf asker F.Y, A.B, S.Ç. ile eski asker R.Ç. gözaltına alındı.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:11 - Kaynak: AA
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