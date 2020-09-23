Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda muvazzaf asker F.Y, A.B, S.Ç. ile eski asker R.Ç. gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü muvazzaf, biri eski asker 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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