Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 3'ü muvazzaf, biri eski asker 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Muvazzaf askerlerden F.Y, A.B, S.Ç. ile eski asker R.Ç. hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:39 - Kaynak: AA
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