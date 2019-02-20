Kırklareli'nde Fetö/pdy Davası

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "Emniyet Yapılanması" kapsamında hüküm verilen eski Emniyet Müdür Yardımcısı E.K'nin eşi E.K'nın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "Emniyet Yapılanması" kapsamında hüküm verilen eski Emniyet Müdür Yardımcısı E.K'nin eşi E.K'nın yargılanmasına başlandı.



Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, silahlı terör örgütü üye olma suçundan tutuksuz sanık E.K ile avukatı katıldı.



Kimlik tespitinin yapılmasıyla başlayan duruşmada, iddianame özeti okundu.



Sanık E.K savunmasında, suç işleyecek hiçbir davranışta bulunmadığını ileri sürerek, beraatını istedi.



Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, dosyadaki eksiklerin giderilmesi, sanığın mevcut halinin devamını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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