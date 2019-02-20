Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Fetö/pdy Davası

Kırklareli'nde Fetö/pdy Davası

31 dakika önce

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "Emniyet Yapılanması" kapsamında hüküm verilen eski Emniyet Müdür Yardımcısı E.K'nin eşi E.K'nın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli'nde Fetö/pdy Davası, System.String[]
Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın "Emniyet Yapılanması" kapsamında hüküm verilen eski Emniyet Müdür Yardımcısı E.K'nin eşi E.K'nın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, silahlı terör örgütü üye olma suçundan tutuksuz sanık E.K ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılmasıyla başlayan duruşmada, iddianame özeti okundu.

Sanık E.K savunmasında, suç işleyecek hiçbir davranışta bulunmadığını ileri sürerek, beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, dosyadaki eksiklerin giderilmesi, sanığın mevcut halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:53 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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