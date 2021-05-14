Kırklareli'nde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Kırklareli'nde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

14.05.2021 14:59
Kırklareli'nde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

Kırklareli Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kırklareli Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde cuma namazını öncesinde imam Zaim Işık tarafından Filistinli şehitler için dualar okundu.

Işık, Filistin'deki şiddet olaylarının ve Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların son bulmasını istediklerini ifade etti.

Bu saldırıların insanlık suçu olduğunu ifade eden Işık, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için çok önemli olduğunu kaydetti.

Cuma namazının ardından vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafeli saf tutarak Gazze ve Kudüs'te İsrail saldırılarında şehit olanlar için gıyabı cenaze namazı kıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika


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