Kırklareli'nde Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Kırklareli'nde rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kırklareli
'nde rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tahminlerine göre, öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden fırtınanın (60-80 kilometre/saat) etkili olmasının ön görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:14 Kaynak: AA
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