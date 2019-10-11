Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde fuhuş operasyonu
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde fuhuş operasyonu

Kırklareli'nde fuhuş operasyonu

54 dakika önce

Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli taksici tutuklandı.

Kırklareli'nde fuhuş operasyonu, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli taksici tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, taksicilik yapan Mehmet Ş. fuhşa teşvik etme ve yer temin etmek iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgulamasının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ş. tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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