Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
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Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi yakalandı.

Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 4 kadının fuhşa teşvik edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler olayla ilgili E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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