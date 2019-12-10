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Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:50 Kaynak: AA
Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 4 kadının fuhşa teşvik edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler olayla ilgili E.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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