Kırklareli'nde gasp iddiası - Son Dakika

Kırklareli'nde gasp iddiası

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde engelli bir kişinin parasını gasbetmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde engelli bir kişinin parasını gasbetmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı. Nadırlı köyünde bedensel engelli M.Ö. ile ağabeyi A.Ö'nün önünü kesen 3 kişi, iddiaya göre zorla para istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliler S.K, U.K. ve C.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri süren zanlılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyulması zorunlu sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

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