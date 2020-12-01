Kırklareli'nde gasp iddiası - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde engelli bir kişinin parasını gasbetmeye çalıştıkları ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Nadırlı köyünde bedensel engelli M.Ö. ile ağabeyi A.Ö'nün önünü kesen 3 kişi, iddiaya göre zorla para istedi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliler S.K, U.K. ve C.K'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri süren zanlılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyulması zorunlu sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildi.
- Kaynak: AA
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