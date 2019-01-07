Kırklareli'nde Geçen Yıl 184 Bin Kişi Konakladı

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, kentte geçen yıl 184 bin yerli ve yabancı turistin konakladığını bildirdi.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, kentte geçen yıl 184 bin yerli ve yabancı turistin konakladığını bildirdi.



Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında yaklaşık 150 bin olan konaklama sayısının 2018 yılında 184 bine ulaştığını söyledi.



Kentteki konaklayanların çoğunun yerli turist olduğunu anlatan Asan, özellikle de konaklamaların yaz aylarında gerçekleştiğini kaydetti.



Bu rakamların daha üst seviyelere çıkması için çalışmalar yapacaklarını bildiren Asan, "Kentimiz gerek doğası, gerek tarihi, gerekse lezzetleri ile önemli bir yere sahip. Ancak bunları daha fazla tanıtarak, yerli ve yabancı turistleri çekebiliriz. Bu yöndeki çalışmalarımızı arttırarak 2019 yılında ki konaklama sayılarını iki katına çıkartmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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