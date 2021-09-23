Kırklareli'nde gençler, çocuklar ve aileleri pedal çevirdi - Son Dakika

Kırklareli'nde gençler, çocuklar ve aileleri pedal çevirdi
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, gençler, çocuklar ve ailelerin katıldığı bisiklet turu düzenlendi.
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında belediye tarafından Kırklareli şehir merkezinde düzenlenen bisiklet turuna yaşlısı genci çoluk çocuk çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 5 kilometrelik mesafede pedalların çevrildiği etkinlikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Cumhuriyet Meydanında başlayan ve güvenlik önemleri eşliğinde çocuklar, gençler ve aileler Festival alanına kadar bisiklete bindi.
Kaynak: İHA
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