Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

10.09.2022 11:02
Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin tamamının yerleştirildiği bildirildi.

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin tamamının yerleştirildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine, Bakanlık yurtlarına başvuruların ilk fazının belli olduğunu, kentteki yurtlara müracaat edenlerin tamamının yerleştirildiğini belirtti.

Kırklareli'nde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 8 yurdun bulunduğunu ve yaklaşık 8 bin 500 civarındaki öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirten Babuşçu, "Kentimizde yüzde 100'lük bir yerleştirme ile bu yıl bir rekor kırıldı. Yeni bir döneme başlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Babuşçu, yurtlardaki tüm hazırlıkların tamamlandığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kırklareli, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi - Son Dakika
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