Kırklareli'nde geri dönüşüm kampanyasında dereceye giren okullar ödüllendirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Kırklareli Belediyesi, Türkiye Bilim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğinde düzenlenen kampanyada, atık pil toplamada 2020 yılı birincisi İmam Hatip Ortaokulu, elektrikli-elektronik eşya kampanyasında 2020 yılı birincisi Ahmet Mithat İlkokulu ve atık pil toplamada 2021 yılı birincisi Atatürk İlkokulu oldu.

Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atık denetim birimi yetkilileri ile geri dönüşüm kampanyasında dereceye giren okulları ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Gider, kampanyaya liderlik ederek katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Geri dönüşüm ve çevre bilincini öğrencilere kazandırmak amacıyla kampanyanın düzenlendiğini ifade eden Gider, bu tür farkındalık etkinlikleri ile geleceği daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini söyledi.

Gider, daha sonra dereceye giren okullara ödüllerini teslim etti.