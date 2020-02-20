Kırklareli'nde gıda denetimi seferberliği - Son Dakika
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Kırklareli'nde gıda denetimi seferberliği

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak ilan ettiği gıda denetimi seferberliği Kırklareli'de de gerçekleşiyor.

Kırklareli'nde gıda denetimi seferberliği, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak ilan ettiği gıda denetimi seferberliği Kırklareli'de de gerçekleşiyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması yönünde 17-22 Şubat tarihleri arasında denetim seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Kırklareli İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime çıkmaları planlandı.


Denetim Seferberliğine Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel'in de katılımıyla "Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşyerlerinde" yapılan denetimlerle başlanıldı. Denetimler çerçevesinde et ve et ürünleri üreten işletmeler de 5996 sayılı Kanun kapsamında denetlenerek halk sağlığı açısından olumsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanacağı bildirildi. - KIRKLARELİ

Bekir Pakdemirli, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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