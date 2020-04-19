Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce, gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmaları için gıda üretimi, sunumu ve satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerin tüm hızıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan denetimlerde salgın ile ilgili alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapılmasının yanı sıra, işletmenin hijyenik şartları ham madde kabulünden son ürüne kadar kontrol edilmekte ve üretimin çeşitli aşamalarında numuneler alınmaktadır. Gıda üretim işletmelerinde çalışanların kılık kıyafetleri, maske ve eldiven kontrolleri, kişisel temizlikleri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu inceleniyor. Tüm "et ve et ürünleri üreten işletmeler, süt ve süt ürünleri üreten işletmeler, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmeler ve bitkisel üretim yapan işletmelerin denetimlerine titizlikle devam edilecektir."