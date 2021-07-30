Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetleniyor - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki gıda işletmelerini denetledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Denetimde çalışanların belgeleri ve hijyen kuralları da kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, kentteki tüm lokanta, gıda üretim ve satış imalathanelerinin denetlendiğini ifade etti.

Kurallara uygun olmayan işletmeler hakkında tutanak hazırlandığını aktaran Aksoy, bu konuda süre verdiklerini kaydetti.

İnsan sağlığını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Aksoy, "Gıda kontrol görevlileri tarafından ilimizde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirilmektedir. Tüketimin arttığı akşam saatlerinde yapılan denetimlerde işletmelerin teknik ve hijyenik şartları kontrol edilmekte, mevzuata aykırı üretim yapan işletmelere yasal işlem uygulanmaktadır." dedi.