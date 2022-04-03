Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetleniyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetleniyor

03.04.2022 10:35
Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetleniyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerleri denetimleri sürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerleri denetimleri sürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla yapılan denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Ekipler, kasap, fırın, restoran, pasta ve tatlı imalathanelerini denetledi.

İş yerlerinin hijyen koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını da kontrol eden ekipler, soğuk hava depolarında saklanan ürünlerin saklama koşullarına da baktı.

Aksoy, ramazan ayı denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Ekiplerin, her gün farklı bölgelerde ani denetimlerde bulunduğunu ifade eden Aksoy, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Özellikle et işleme tesisleri, kasaplar, fırınlar, tatlı üreten işletmeler ile toplu tüketim yerlerinde yönelik denetimlerin gerçekleştirildiğini anımsatan Aksoy, "Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşımı konusunda mesai mefhumu gözetmeksizin sahada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tarladan çatala güvenilir gıdanın temini için gıdanın her aşamasında tarlada, üretim alanlarında olduğu kadar gıdanın işlendiği ve son tüketime sunulduğu işletmelerimizde ramazan ayı boyunca da denetimlerimiz devam edecek. Herhangi bir uygunsuzluk tespit ettiğimiz takdirde gerekli yasal işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Ramazan ayı boyunca da sahada olacağız." diye konuştu.

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Mehmet Aksoy, Kırklareli, Ramazan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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