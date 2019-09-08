Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı
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Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutbey köyü yakınlarında S.K yönetimindeki minibüsü durdurmuş, araçta yapılan aramada Suriye ve Filistin uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalanmış, sürücü gözaltına alınmıştı. Araçta bir şişme bot ele geçirilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.K, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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