Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.





Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince üç gün önce düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.K, E.E. ve O.U'nun işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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