Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
55 dakika önce
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince üç gün önce düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.K, E.E. ve O.U'nun işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:48 Kaynak: AA
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