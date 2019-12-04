Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, 98 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü M.C.Y. ve göçmenlere tercümanlık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu S.Ş. ve M.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, yabancı uyruklu 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Babaeski Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde M.C.Y. idaresindeki kamyonu durdurmuştu.

Kontrolde, kamyonun kasasında Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Afganistan uyruklu 2'si kadın 98 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen sürücü ve yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alınmıştı.