Kırklareli'nde Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi

27.03.2022 15:37
Kırklareli'nde Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi

Kırklareli'nde düzenlenen Hamsi Festivali'nde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi.

Kırklareli'nde düzenlenen Hamsi Festivali'nde katılımcılara 1 ton hamsi ikram edildi.

Karadenizliler Derneği Kırklareli Şubesi tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda birinci Hamsi Festivali düzenlendi.

Dernek Başkanı Salim Küçük, etkinlikte yaptığı konuşmada, festival ile kent halkıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kırklareli'nde ilk kez festival yaptıklarını ifade eden Küçük, vatandaşların gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını belirtti.

Festivali geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Küçük, "Önceki yıllarda hamsi partileri olarak küçük çapta etkinlikler yapıyorduk. Pandemi nedeniyle bunlara da ara vermek zorunda kalmıştık. Artık bu organizasyonu halkımızla buluşmak, onlarla bir araya gelmek için küçük çaptaki etkinliğimizi festivale dönüştürdük. Festivalimizin de olmazsa olmazı hamsidir. Festivalimizde 1 ton hamsiyi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Karadenizliler Derneği, Kırklareli, Özgürlük, Festival, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 1 ton hamsi ikram edildi - Son Dakika


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