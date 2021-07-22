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Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama - Son Dakika

Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama

22.07.2021 10:19
Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama, System.String[]

Kırklareli Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Kırklareli Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekiplerinin haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin Kocahıdır, Doğu ve Pınar mahallelerinde sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları, parkları, cadde ve sokakları ilaçladığı aktarılan açıklamada, çalışmaların yaz boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama
Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Fen İşleri Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama - Son Dakika


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