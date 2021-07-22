Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama - Son Dakika

Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Kırklareli Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Kırklareli Belediyesince haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yürütülüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekiplerinin haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi. Ekiplerin Kocahıdır, Doğu ve Pınar mahallelerinde sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları, parkları, cadde ve sokakları ilaçladığı aktarılan açıklamada, çalışmaların yaz boyunca devam edeceği kaydedildi.

Son Dakika

Kalp spazmı geçiren oyuncu Turgay Yıldız, hayatını kaybetti

Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü

Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi

Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak

Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu

Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor

Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor

Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı