Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama - Son Dakika
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Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama

27.07.2022 10:51
Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri, kentteki yağmur kanalları, foseptik çukurları, dere yatakları ile durgun sular ile cadde ve sokakları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin muhtelif alanlarda haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi.

Yaz aylarında sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Kesimoğlu, çalışmaların yaz boyunca devam edeceğini kaydetti.

Kesimoğlu, vatandaşların rahat ve temiz bir kentte yaşamalarını sağmak için belediye ekiplerinin 24 saat görevde olduğu ifade etti.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama - Son Dakika

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