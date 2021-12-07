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Kırklareli'nde hasımlarına saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde hasımlarına saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı

07.12.2021 10:33
Kırklareli'nde hasımlarına saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı

??????? Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında başlayan ve hastanenin acil kapısında devam eden silahlı kavgada adliyeye sevk edilen hasımlarına saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

??????? Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanında başlayan ve hastanenin acil kapısında devam eden silahlı kavgada adliyeye sevk edilen hasımlarına saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Kasım'da çıkan silahlı kavgada 6 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin önceki gün adliyeye sevk edildiği sırada polis ekipleri adliye çevresinde bekleyen şüphelilerin olduğunu belirledi.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekiplerince 6 şüpheli ile şüphelilere ait otomobillerde arama yapıldı.

Adliyedeki hasımlarına silahlı saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen şüphelilerin üzerinde silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.A. ve M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lüleburgaz, Kırklareli, Saldırı, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde hasımlarına saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde hasımlarına saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı - Son Dakika
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