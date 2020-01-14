Kırklareli'nde hasta bakıcılara uzaktan eğitim verilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde hasta bakıcılara uzaktan eğitim verilecek - Son Dakika

Kırklareli'nde hasta bakıcılara uzaktan eğitim verilecek

7 saat önce

Kırklareli Üniversitesinin hazırladığı ve hasta bakıcıların niteliğinin artırılarak, palyatif hastaların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla yürütülen "Yetişkinlere Uzaktan Eğitimle Evde Palyatif Bakım Eğitimi" projesi paydaş toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde hasta bakıcılara uzaktan eğitim verilecek, System.String[]

Kırklareli Üniversitesinin hazırladığı ve hasta bakıcıların niteliğinin artırılarak, palyatif hastaların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla yürütülen "Yetişkinlere Uzaktan Eğitimle Evde Palyatif Bakım Eğitimi" projesi paydaş toplantısı yapıldı.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, uygulanacak proje çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıya, Kırklareli Üniversitesi, Polonya'dan Wyzsza Szkola Ekonom İnnowacjı Lublinie Üniversitesi, Bulgaristan'dan Marie Curie Association, İtalya'dan Snergia Societa Cooperativa Sociale sivil toplum kuruluşu ve Romanya'dan Fagaras Belediyesi yetkilileri katıldı.

Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Ünal, toplantı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği KA204 proje başvuruları kapsamında kabul edilen proje ile evde yaşlı bakımı konusunda uzaktan ve açık erişimle eğitimler verileceğini belirtti.

Proje paydaşlarıyla bir araya gelerek altyapı çalışmalarını yaptıklarını ifade eden Ünal, bakmakla mükellef oldukları hastası olan kişiler ile hastanın konforunu arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Her bir eğitimin 14 hafta süreceğini aktaran Ünal, uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek eğitimlerde hasta bakıcının detaylıca bilgilendirileceğini kaydetti.

Eğitim alan kişilere sertifika verileceğini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Bu sertifika Avrupa birliğinde geçerliliği olacak. Projemiz 32 ay sürecek. 254 bin avro bütçeye sahip. Başlangıç toplantısını yaptık. Projeyi yaygınlaştırarak ülkemiz adına çok verimli kullanacağımızı düşünüyoruz. Evde yaşlı veya hasta bakımı yapmakla mükellef olan kişilerin yaşam kalitelerini arttırmak istiyoruz. Bir sonda temizliği yapmak, ateş ölçmek, ilaçlarını düzenlemek gibi bir hedefimiz var. Bu kişilere normalde bir ücret ödeniyor. Bu onların bilinçlerini biraz daha arttırmak ve diğer yandan da huzurevlerindeki maliyeti düşürmek amacımız var."

Bulgaristan, Kırklareli, Polonya, Romanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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