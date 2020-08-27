Kırklareli'nde hayatını kaybeden personelin ismi köy kütüphanesine verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde hayatını kaybeden Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Gökhan Sezer'in ismi Armağan köyü kütüphanesinde yaşatılacak.

Bitki Koruma Şube Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapan ve kanser hastalığı nedeniyle geçen yıl hayatını kaybeden Sezer'in ismi, kütüphanenin tarım ve hayvancılık köşesine verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, düzenlenen törende, Gökhan Sezer'in başarılı ve çalışkan bir personel olduğunu belirtti.

Sezer'in kitap okumayı çok sevdiği için kitaplarını Armağan köyü kütüphanesine bağışladıklarını ifade eden Özel, kütüphanedeki tarım ve hayvancılık köşesine de isminin verildiğini söyledi.

Sezer'e Allah'tan rahmet dileyen Özel, "Kütüphanemizde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok düşünceli bir davranış. Gökhan beyin ismi kütüphanede yaşayacak ama aslında gönlümüzde yaşayacak. Buraya gelen üreticilerimiz, çocuklarımız onun kitaplarını okudukça onun anısını yaşatacaklar."