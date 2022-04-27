Kırklareli'nde hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı

27.04.2022 16:42
Kırklareli'nde hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı

Kırklareli'nde hayırsever Sefer Toklucu tarafından yaptırılan Ulu Cami, törenle ibadete açıldı.

Kırklareli'nde hayırsever Sefer Toklucu tarafından yaptırılan Ulu Cami, törenle ibadete açıldı.

İstasyon Mahallesi'nde 2018 yılında yapımına başlanan 900 metrekare kapalı alana sahip cami, geleneksel ve modern mimarinin sentezlenmesi ile inşa edildi.

Bin 500 kişinin ibadet edebileceği camide Hattat Hasan Çelebi'nin hat işlemeleri kullanıldı.

İl Müftüsü Aydın Yığman, törende yaptığı konuşmada, camilerin ülkenin tapusu ve aidiyet sembolü olduklarını söyledi.

Camilerin önemli ibadet yerleri olduğunu vurgulayan Yığman, "Cami zenginin fakirle, çalışanın patronla, yönetenin yönetilen ile bütünleştiği, kimsenin kimseden üstün olmadığı Allah'ın evidir. Cami her Müslümanın musalla taşında son görevinin yapılmış olduğu kutsal bir mekandır." diye konuştu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise caminin yapılmasında emeği geçen hayırsevere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da bugün ayrı bir coşku ve mutluluk içerisinde olduklarını kaydetti.

Kırklareli halkının yeni camisine kavuştuğunu anlatan Kesimoğlu, "Kırklareli halkı bu camiye gerekli sahiplenmeyi en üst düzeyde yapacaktır. Bizim de cami yaptırma düşüncemiz var. Bu caminin yapılmasında gereken desteğin verileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Hayırsever Toklucu ise caminin hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmalarından ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı
Kırklareli'nde hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı
Kırklareli'nde hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı
Kırklareli'nde hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı
Kırklareli'nde hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı

YORUMLAR
500
Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi Kırklareli'nde takla atan ambulans korkuttu Kırklareli'nde takla atan ambulans korkuttu

Hasan Çelebi, Kırklareli, Hattat, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde hayırsever tarafından yaptırılan Ulu Cami ibadete açıldı - Son Dakika


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