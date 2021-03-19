Kırklareli'nde hayvansal atıkların gölete bırakılmasına ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ise çiftlik hakkında inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle köyünde K.G'ye ait çiftlikteki bir borudan hayvansal atıkların gölete bırakıldığı ihbarı üzerine Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Kırklareli 'nin Babaeski ilçesinde bir çiftlik tarafından hayvansal atıkların gölete bırakıldığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

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