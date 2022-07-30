Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 339 oldu - Son Dakika
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Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 339 oldu

30.07.2022 11:34
Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 339 oldu

Kırklareli'nde haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 141 bin 339'a ulaştı.

Kırklareli'nde haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 141 bin 339'a ulaştı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de haziran ayı itibarıyla 25 milyon 810 bin 799 taşıtın trafiğe kaydı bulunduğu belirtildi.

Kırklareli'nin, ülke genelindeki motorlu kara taşıtlarının binde 5,5'ine sahip olduğu ifade edilen açıklamada, kentte trafiğe kayıtlı 141 bin 339 taşıttan 64 bin 416'sı otomobil, 2 bin 353'ü minibüs, bin 667'i otobüs, 17 bin 450'si kamyonet, 4 bin 377'si kamyon, 29 bin 290'ı motosiklet, 21 bin 414'ü traktör ve 372'si ise özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 218, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin 243 arttığı kaydedildi.???????

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kırklareli, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 339 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 339 oldu - Son Dakika
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