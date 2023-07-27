Kırklareli'nde Helikopterle Uyuşturucu Atıldı İddiası - Son Dakika
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Kırklareli'nde Helikopterle Uyuşturucu Atıldı İddiası

27.07.2023 17:41

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşanan olayda, Bulgaristan veya Yunanistan'dan kalkan bir helikopter, Türkiye sınırını geçerek Yenimahalle köyü bölgesine 100 kilo uyuşturucu atıp geri döndü. Köylülerin jandarmaya ihbarda bulunduğu belirtilirken, Bulgaristan tarafı ise helikopterin Bulgaristan'dan havalanmadığını iddia etti.

Son yıllarda patlak veren sığınmacı sorunu ile sınır güvenlikleri de tartışır hale geldi. Son olarak Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Yenimahalle köyünde yaşandığı öne sürülen bir olay bu tartışmaları daha da alevlendirecek.

UYUŞTURUCUYU ATIP GERİ DÖNDÜ

İddiaya göre; Bulgaristan veya Yunanistan'dan kalkan bir helikopter, Türkiye sınırını geçerek Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Yenimahalle köyü bölgesine 100 kilo uyuşturucu atarak geri döndü. Bu duruma şahit olan köylülerin de jandarmayı arayarak ihbarda bulunduğu iddia edildi.

KÖYÜLER "KARIŞTIRMIŞ OLABİLİRLER" DİYOR

Olayla ilgili bölgede yayın yapan bir yerel gazeteye bilgi veren köylüler, gece karanlığında baş ışıklarıyla tarla suladıkları için helikopterdekilerin kendilerini uyuşturucuyu alacak kişilerle karıştırdığını ifade etti.

BULGARİSTAN TARAFI YALANLADI

Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun haberine göre, Bulgaristan'ın Sınır Polisi Müdürü Baş Komiser Anton Zlatanov, Türkiye'ye 100 kilo uyuşturucu atan helikopterin Bulgaristan'dan havalanmadığını söyledi.

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Kırklareli, Helikopter, Güncel, Son Dakika

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