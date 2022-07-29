Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile anız yangını kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde anız yangını: 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

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