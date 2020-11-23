Kırklareli'nde HES kodu sorgulamasıyla karantina ihlali yapan 25 kişi yakalandı - Son Dakika

Denetimlerde son bir haftada karantina ihlali yapan 25 kişi yakalandı. 3 bin 150'şer lira ceza yazılan vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, Lüleburgaz , Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent girişlerinde yapılan HES kodu sorgulamalarında karantina ihlali yaptıkları belirlenen 25 kişi yakalandı.

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