Kırklareli'nde HES kodu sorgulamasıyla karantina ihlali yapan 25 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde HES kodu sorgulamasıyla karantina ihlali yapan 25 kişi yakalandı
23.11.2020 09:07
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent girişlerinde yapılan HES kodu sorgulamalarında karantina ihlali yaptıkları belirlenen 25 kişi yakalandı.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent girişlerinde yapılan HES kodu sorgulamalarında karantina ihlali yaptıkları belirlenen 25 kişi yakalandı.
Kentte Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Denetimlerde son bir haftada karantina ihlali yapan 25 kişi yakalandı. 3 bin 150'şer lira ceza yazılan vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Son Dakika Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı, denemeler dışında ilk kez 13 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Ayyüce oldu Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler