Kırklareli'nde Hıdrellez şenliği düzenlendi - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde Hıdrellez şenliği düzenlendi.

Lüleburgaz Müzisyenler ve Romanlar Halk Dansları Yardımlaşması ve Dayanışma Derneği ile Özerspor Kulübü tarafından gerçekleştirilen şenlikte, vatandaşlar Lüleburgaz Deresi etrafında yeşil otları topladı.

Daha sonra kortej oluşturan grup, yoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı Altıyol Mahallesi'ne yürüdü.

Burada ilçe sakinleri yakılan Hıdrellez ateşinin üzerinden atladı. Dernek üyeleri de konser verdi.

Dernek Başkanı Mustafa Gürler, şenlikte yaptığı konuşmada, baharın gelişinin coşkuyla kutlandığını söyledi.

Baharın gelmesiyle doğanın uyanmaya, bolluk ve bereketin artmaya başladığını ifade eden Gürler, Hıdrellez'de tutulan iyi dileklerin gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Gürler, şenlikte Hıdrellez ritüellerinin birçoğunu gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinliklere katılanlara teşekkür etti.