Kırklareli'nde Hıdrellez şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde Hıdrellez şenliği düzenlendi

06.05.2022 10:51
Kırklareli'nde Hıdrellez şenliği düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde Hıdrellez şenliği düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde Hıdrellez şenliği düzenlendi.

Lüleburgaz Müzisyenler ve Romanlar Halk Dansları Yardımlaşması ve Dayanışma Derneği ile Özerspor Kulübü tarafından gerçekleştirilen şenlikte, vatandaşlar Lüleburgaz Deresi etrafında yeşil otları topladı.

Daha sonra kortej oluşturan grup, yoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı Altıyol Mahallesi'ne yürüdü.

Burada ilçe sakinleri yakılan Hıdrellez ateşinin üzerinden atladı. Dernek üyeleri de konser verdi.

Dernek Başkanı Mustafa Gürler, şenlikte yaptığı konuşmada, baharın gelişinin coşkuyla kutlandığını söyledi.

Baharın gelmesiyle doğanın uyanmaya, bolluk ve bereketin artmaya başladığını ifade eden Gürler, Hıdrellez'de tutulan iyi dileklerin gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Gürler, şenlikte Hıdrellez ritüellerinin birçoğunu gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinliklere katılanlara teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Lüleburgaz Belediyesi, Halka 10 Bin Adet Fide Dağıttı Lüleburgaz Belediyesi, Halka 10 Bin Adet Fide Dağıttı Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı Kakava ve Hıdrellez şenlikleri kentin sokaklarına taşındı

Lüleburgaz, Hıdrellez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Hıdrellez şenliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:33:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Hıdrellez şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement