Kırklareli'nde hırsızlık zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde R.B'ye ait iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla M.K yönetimindeki kamyonet kent merkezi yakınlarında durdurulmuş, kamyonette yapılan aramada, iş yerinden çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirilmişti.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde R.B'ye ait iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K, S.Y. ve A.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli 'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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