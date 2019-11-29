Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde hırsızlık zanlısı 3 şüpheli gözaltına alındı
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Kırklareli'nde hırsızlık zanlısı 3 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Kırklareli'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde hırsızlık zanlısı 3 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Kırklareli'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde R.B'ye ait iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K yönetimindeki kamyoneti kent merkezi yakınlarında durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, iş yerinden çalındığı belirlenen malzemeler ele geçirildi.

Çalınan malzemeler arasında derin dondurucu, soba, tencere, balta, koltuk, sehpa, ocak, dolap kapağının da bulunması dikkat çekti.

Olayla ilgili kamyonet sürücüsü M.K ile diğer şüpheliler S.Y. ve A.Ç jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çalınan malzemeler işletme sahibi R.B'ye teslim edilirken, şüphelilerin hırsızlıkta kullandığı kamyonet trafikten men edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, Jandarma, Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:54 Kaynak: AA
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