Kırklareli'nde höyükte kaçak kazı yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde define bulmak amacıyla höyükte kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çayırlı köyünde bir höyükte kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.
Ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler bölgeden kaçtı.
Terk edilmiş bir otomobil ile kazı malzemeleri ele geçiren ekipler, höyükte 4 metre derinliğinde, 1 metre genişliğinde çukur kazıldığını tespit etti.
Ekipler olayla ilgili E.S'yi gözaltına aldı.