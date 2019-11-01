Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde hububat hasadı değerlendirmesi yapıldı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde hububat hasadı değerlendirmesi yapıldı

Kırklareli'nde hububat hasadı değerlendirmesi yapıldı

7 saat önce

Kırklareli'nde hububat hasadı sezon sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde hububat hasadı değerlendirmesi yapıldı, System.String[]

Kırklareli'nde hububat hasadı sezon sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, borsa binasında düzenlediği basın toplantısında, bu yıl hububat hasadının çok verimli olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin tarım ve hayvancılık sektöründe geçen yıllara göre daha iyi konumlara geldiğini ifade eden Altıntel, hububatlardaki hem verim hem de kalitenin arttığını belirtti.

Buğday, arpa, ayçiçeği ve mısır sezonunun sona erdiğini anımsatan Altıntel, şunları kaydetti:

"Bu yıl 1 milyon 200 bin dekar buğday, 850 bin dekar mısır, 867 bin dekar ayçiçeği ekildi. İyi bir sezon geçirdik. Taban fiyatları da çok iyiydi.

Buğday ve arpada dekar başına yaklaşık 450-550 kilo, ayçiçeğinde 200-250 kilo, mısırda bir ton, silajda bin 500 tona yakın verim aldık. Bu yıl hem verimler güzeldi hem de fiyatlar. Bir de üretici teslim ettiği malların bedellerini peşin alınca çok memnun oldu."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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