Kırklareli'nde huzurevi sakinleri Hıdrellez'i kutladı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılar yaktıkları ateşten atlayıp Hıdrellez'i kutladı.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Lüleburgaz Huzurevinde kalan yaşlıların Kovid-19 tedbirlerine uyarak Hıdırellez ateşi yaktıkları belirtildi.
Huzurevi sakinlerinin baharın gelişini kutladıkları aktarılan açıklamada, bu tür etkinliklerin yaşlıların moral ve motivasyonlarına da katkı sağladığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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