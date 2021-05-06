Kırklareli'nde huzurevi sakinleri Hıdrellez'i kutladı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılar yaktıkları ateşten atlayıp Hıdrellez'i kutladı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Lüleburgaz Huzurevinde kalan yaşlıların Kovid-19 tedbirlerine uyarak Hıdırellez ateşi yaktıkları belirtildi.

Huzurevi sakinlerinin baharın gelişini kutladıkları aktarılan açıklamada, bu tür etkinliklerin yaşlıların moral ve motivasyonlarına da katkı sağladığı kaydedildi.