Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşılama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine 'hatırlatma dozu' uygulandı - Son Dakika

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