Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine "hatırlatma dozu" uygulandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine "hatırlatma dozu" uygulandı

26.07.2022 09:03
Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine "hatırlatma dozu" uygulandı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgınına karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla Kırklareli'ndeki huzurevi sakinlerine aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgınına karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla Kırklareli'ndeki huzurevi sakinlerine aşı uygulandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşılama çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aşı alanı oluşturdu.

Ekip, huzurevi sakinlerinin hatırlatma doz aşılarını uyguladı.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, hatırlatma dozlarının devam ettiğini söyledi.

Kovid-19'a karşı aşının büyük önem taşıdığını hatırlatan Cerit, vatandaşları sağlık kuruluşları ve aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaya davet etti.

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Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde huzurevi sakinlerine 'hatırlatma dozu' uygulandı - Son Dakika

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