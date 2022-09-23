Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 12 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "rüşvet" suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar eski Belediye Başkanı Ender Sevinç, İl Genel Meclisi Üyesi ve CHP İl Başkan Yardımcısı Cem T. ve esnaf Tolga Ö. ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar katıldı.

Duruşmayı, Sevinç'in görevden uzaklaştırılmasının ardından meclis üyeleri arasında yapılan belediye başkanlığı seçiminde Kıyıköy Belediye Başkan Vekili seçilen Tercan Yatkın ile CHP İl Başkanı Alaaddin Güncer izleyici olarak takip etti.

Gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, bazı tutuksuz sanık ve tanıklar dinlendi.

Tanık D.S, Kıyıköy Belediyesinde mimar olarak görev yaptığı süreçte bazı yapılar için tutanak tuttuğu için Sevinç'in kendisini bir dönem işten kovduğunu ileri sürdü.

Tutanaklar yüzünden sürekli Sevinç'in kendisi ile tartıştığını belirten D.S, "Ben tuttuğum tutanakları başkanlık makamına sunarım, o da gereği için encümene sunardı. Aynı günde 2. Derece Sit Alanı Bölgesi'nde 6-7 yapıya karşı tutanak düzenledim. Ender Sevinç ile birkaç kez kaçak inşaatlara tutanak tutmamam için tartıştık. Bir kez üzerime sandalye fırlattığı da oldu. Daha sonra 30 Temmuz 2021'de beni işten çıkardı. Kendisinden şikayetçi olmuştum, 16 Şubat 2022'de de görevime iade edildim." şeklinde konuştu.

Sevinç de savunmasında, 10 aydır tutuklu olduğunu ve mağdur edildiğini söyledi.

İmara aykırı olduğu gerekçesi ile tutanak düzenlenen her yapı için cezai işlem uygulandığını ileri süren Sevinç, hiçbir dosyanın işlemsiz kalmadığı yönünde savunma yaptı.

Bu kapsamda kimseden rüşvet talep etmediğini ve almadığını ifade eden Sevinç, "Görev sürecimde suç unsuru oluşturacak bir şey yapmadım. Mağdur edildim. Yargılama sürecinde de gördüğünüz üzere tutanak tutulan ve ceza kesilmemiş denen her yere ceza kestiğim görüldü. Benim dışımda gelişen olaylar da benim üzerime yıkılmaya çalışıyor." dedi.

Sanık Tolga Ö de savunmasında, suçlamaları reddetti.

Hesabına gelen tüm paraların ticari işlemlerin karşılığı olduğunu ileri süren Tolga Ö, suç işlemediğini belirterek ve tahliyesini talep etti.

Sanık Cem T. ise aleyhe olan hususları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Sanık avukatlarının da savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklar Ender Sevinç, Cem T. ve Tolga Ö'nün tutukluluk halinin devamını talep etti.

Bir süre ara verilen duruşmada, mahkeme başkanı sanıklardan Ender Sevinç'in tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar Cem T. ve Tolga Ö'nün tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

Davanın 24 Haziran'daki duruşmasında dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklulukta geçirilen süre göz önüne alınarak adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve kolluk kuvvetlerinde imza atmak şartıyla tutuklu sanıklar Ender Sevinç, Cem T. ve Tolga Ö'nün tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının 1. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılan 3 sanık tekrar tutuklanmıştı.

İddianameden

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Sevinç'in bazı işletme ve vatandaşların talepleri ile imara yönelik tespit edilen usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldığı belirtiliyor.

Sevinç'in imara aykırı olduğu tespit edilen yapının yıkılmaması, inşaat ruhsatı ve elektrik projesi için izin verilmesi gibi talepler karşılığında rüşvet istediği öne sürülüyor.