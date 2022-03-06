Kırklareli'nde "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" yardım kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" yardım kampanyası düzenlendi

06.03.2022 13:33
Kırklareli'nde "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" yardım kampanyası düzenlendi

Kırklareli'nde "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" yardım kampanyası düzenlendi.

Kırklareli'nde "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun" yardım kampanyası düzenlendi.

Kırklareli Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları işbirliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında kıyafet ve gıda yardımları toplandı.

Yapılan duanın ardından yardım tırı Suriye'de çadır kentlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere İdlib'e gönderildi.

Müftü Aydın Yığman, konuşmasında, hayırseverlerin desteği ile bir tır yardım topladıklarını söyledi.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerini hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Yığman, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Gönderilen yardımlar ile ihtiyaç sahiplerinin yaralarını bir nebze saracaklarını aktaran Yığman, "Müslümanlık bilincimizi canlandıran, hayırda yarışmaya teşvik eden bu faaliyetlerin ilimizde duyarlılık oluşturduğuna inanıyorum. Valiliğimizin riyasetinde gerçekleştirdiğimiz bu kampanyaya öncülük eden ve emeği geçen TDV kadın kollarımızı, müftü yardımcılarımızı, müftülerimizi, imam ve müezzinlerimizi, kurs öğreticilerimizi ve hayırsever halkımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Kırklareli, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'İdlib İçin Yolun İyilik Olsun' yardım kampanyası düzenlendi - Son Dakika


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