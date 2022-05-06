Kırklareli'nde ihracat geçen yıl nisan ayına göre yüzde 60 arttı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, kentte 2022 yılı nisan ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,63 arttığını bildirdi.

Ilık, yazılı açıklamasında, Kırklareli'nde ihracat rakamlarının bir önceki yıllara göre artış gösterdiğini belirtti.

Kentin 60 milyon 303 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını aktaran Ilık, en çok ihracatın Angola, Almanya ve İtalya'ya yapıldığını ifade etti.

İhraç edilen ürünlerin en başında hububatın geldiğini ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"2022 yılının 4 ayında Kırklareli'nden yapılan ihracat rakamı toplamı 60 milyon 303 bin dolara yükselerek, 2021 yılının ilk 4 ayına kıyasla yüzde 46,98'lik bir artış gösterdi. Geçen yılın nisan ayına göre artış yüzde 60,63 seviyesine ulaştı. Kırklareli'nden ihraç edilen ürünler olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demirdışı metaller, yaş meyve ve sebze ön sıraya çıktı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Angola, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Lihtenştayn, Kenya, Hollanda ve Polonya yer aldı."