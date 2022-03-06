Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,07 arttı - Son Dakika
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Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,07 arttı

06.03.2022 10:01
Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,07 arttı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın rgeçen yılın şubat ayına göre yüzde 40,07 arttığını bildirdi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın rgeçen yılın şubat ayına göre yüzde 40,07 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 ocak ayında 14 milyon 177 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti.

İhracat rakamlarının artmasının önemli olduğunu ifade eden Ilık, şöyle devam etti:

"2022 yılı şubat ayında ilimizden yapılan ihracat 2022 yılı ocak ayına göre yüzde 19,26 artış, 2021 yılının şubat ayına göre ise de yüzde 40,07 artış gösterdi. 2022 yılının ilk iki ayında Kırklareli'nden yapılan ihracat rakamı toplamı 26 milyon 63 bin dolara yükseldi.

İhraç edilen ürünler olarak, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar tekstil hammaddeleri, demir, hazır giyim, kimyevi maddeler, meyve, sebze, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ön sıraya çıktı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Nijerya, Almanya, Hollanda, İtalya, Angola, Bulgaristan, Kenya, Gana, Polonya, Romanya gibi ülkeler yer aldı."

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Kırklareli, Ticaret, İhracat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,07 arttı - Son Dakika


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